Губернатор Виталий Хоценко встретился с полпредом президента в СФО Анатолием Серышевым

В Омскую область с рабочим визитом прибыл полпред президента России в СФО Анатолий Серышев. Одним из пунктов деловой программы стала встреча с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
Темой для обсуждения стали социально-экономическое развитие региона, реализация нового цикла нацпроектов, начавшихся с нынешнего года, меры по эффективному расходованию бюджетных средств, работа над приоритетными задачами, обозначенными президентом России.
Как сообщил губернатор, объем промышленного производства в регионе за 7 месяцев 2025 года вырос на 3,7%, что выше среднероссийского уровня. В лидерах — нефтеперерабатывающая отрасль, производство электронных и оптических изделий, оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, рост демонстрируют и предприятия АПК.
По темпам реализации национальных проектов Омская область входит в число регионов-лидеров. По уровню освоения федеральных средств она занимает второе место в стране.
Также стороны обсудили меры по обеспечению устойчивого инвестиционного климата и поддержки ключевых отраслей экономики. Как подчеркнул глава региона, в приоритете — сохранение взятого темпа и выполнение всех обязательств перед инвесторами.