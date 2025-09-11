Губернатор Виталий Хоценко встретился с полпредом президента в СФО Анатолием Серышевым

Как сообщил губернатор, объем промышленного производства в регионе за 7 месяцев 2025 года вырос на 3,7%, что выше среднероссийского уровня. В лидерах — нефтеперерабатывающая отрасль, производство электронных и оптических изделий, оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, рост демонстрируют и предприятия АПК.