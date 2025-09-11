Ричмонд
Лукашенко сказал, за что благодарит Трампа

Александр Лукашенко сказал, за что благодарит Дональда Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, за что благодарит своего американского коллегу Дональда Трампа. Об этом он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», заявил во Дворце Независимости в четверг, 11 сентября 2025 года, в ходе встречи с посланником Трампа Джоном Коулом.

— Я хочу поблагодарить вашего президента, не потому, что я тут польстить ему хочу, это чуждо мне, за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе, — сказал Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что Трамп уже остановил несколько конфликтов, по словам Лукашенко, «ни один Президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы на планете был мир».

Ранее мы писали о том, что США официально сняли все ранее наложенные на авиакомпанию «Белавиа» санкции (читать далее здесь). Рассказывали мы и том, что Лукашенко готов обсудить с США «большую сделку» (читать далее здесь).

