Лукашенко сказал, за что благодарит Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, за что благодарит своего американского коллегу Дональда Трампа. Об этом он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», заявил во Дворце Независимости в четверг, 11 сентября 2025 года, в ходе встречи с посланником Трампа Джоном Коулом.
— Я хочу поблагодарить вашего президента, не потому, что я тут польстить ему хочу, это чуждо мне, за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе, — сказал Лукашенко.
Белорусский президент добавил, что Трамп уже остановил несколько конфликтов, по словам Лукашенко, «ни один Президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы на планете был мир».
