Белоруссия передала Литве 52 заключенных

«[Они] благополучно пересекли литовскую границу из Белоруссии, оставив позади колючую проволоку, решетки на окнах и постоянный страх. Среди них, что особенно важно для меня, было шесть литовцев. Я глубоко благодарен Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трапму», — написал он.
Науседа подчеркнул, что 52 освобожденных человека — это «очень много», но «более 1000 политзаключенных все еще остаются в белорусских тюрьмах». Он пообещал продолжить дипломатические усилия по их освобождению.
Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что все освобожденные были помилованы Александром Лукашенко, «исходя из принципов гуманизма». «Учитывался также возраст осужденных, состояние здоровья, вопросы воссоединения семей», — рассказала она.
Решение о помиловании иностранных граждан было принято по просьбе президента США Дональда Трампа и других глав государств, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Шесть из них — граждане Литвы, по двое — Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один — Великобритании.
