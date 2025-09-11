Белоруссия передала Литве 52 заключенных

Решение о помиловании иностранных граждан было принято по просьбе президента США Дональда Трампа и других глав государств, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Шесть из них — граждане Литвы, по двое — Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один — Великобритании.