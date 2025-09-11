Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Орлов рассказал, какую сумму потеряет бюджет Екатеринбурга из-за школьников

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сентября, УралПолит.Ru. Около 80 млн рублей в год может недополучать бюджет Екатеринбурга из-за введения бесплатного проезда для школьников. Об этом журналистам сообщил глава города Алексей Орлов.

Однако, по словам главы города, выпадающих доходов не будет.

«Мы примерно прикидывали, сколько бюджет недополучит, — деньги небольшие», — цитирует мэра ЕАН.

Орлов добавил, что будет меняться стоимость проездного билета. Также власти собираются обновить транспортное меню.

«С учетом транспортной реформы мы получаем много возможностей, чтобы разным категориям населения предложить более привлекательные условия», — приводит издание слова градоначальника.

Напомним, с 1 сентября в Екатеринбурге проезд в наземном общественном транспорте подешевел на 9 рублей при оплате по QR-коду и NFC через Систему быстрых платежей. Акция будет действовать до 31 декабря этого года.