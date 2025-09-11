Мэр Орлов рассказал, какую сумму потеряет бюджет Екатеринбурга из-за школьников

Однако, по словам главы города, выпадающих доходов не будет.
«Мы примерно прикидывали, сколько бюджет недополучит, — деньги небольшие», — цитирует мэра ЕАН.
Орлов добавил, что будет меняться стоимость проездного билета. Также власти собираются обновить транспортное меню.
«С учетом транспортной реформы мы получаем много возможностей, чтобы разным категориям населения предложить более привлекательные условия», — приводит издание слова градоначальника.
Напомним, с 1 сентября в Екатеринбурге проезд в наземном общественном транспорте подешевел на 9 рублей при оплате по QR-коду и NFC через Систему быстрых платежей. Акция будет действовать до 31 декабря этого года.