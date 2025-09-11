Лукашенко: главная наша задача — стать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира

«Главная наша задача — стать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира. Семь войн и конфликтов прекратил он или шесть — небольшая разница. Но он действительно, как ни один другой Президент (США. — Прим. БЕЛТА), вкладывается в то, чтобы этих войн не было. И основная его задача — это война в Украине (разрешение этого конфликта. — Прим. БЕЛТА). Для нас это важнейшее направление. Поэтому мы должны всячески поддерживать его устремления. И я попрошу вас не то что не отходить от этого вопроса, а делать все для того, чтобы этот вопрос не сошел на нет», — сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что понимает Дональда Трампа: «Одна сторона одно хочет. Другая — другого. Он между ними посредник. Каким бы он сильным, мощным ни был, он же не будет решать вопросы ни за Россию, ни за Украину. Поэтому надо действовать вместе».
«Американцы должны знать о нашей позиции и не упрекать нас в том, в чем мы, в общем-то, не виноваты. Я Трампу в разговоре сказал: “Мы — союзники России, и этим все сказано”. Он сказал: “Я понимаю. Американцы это понимают, находясь за тысячи километров от зоны конфликта. Но никак не могут понять наши соседи, в том числе братская нам Украина. Как будто кому-то эта война нужна. Ну, конфигурация вырисовывается, мы в ближайшее время узнаем, кому эта война нужна, но мы должны работать на мир. Это — главное”, — подчеркнул белорусский лидер.