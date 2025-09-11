Лукашенко: главная наша задача — стать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира

«Главная наша задача — стать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира. Семь войн и конфликтов прекратил он или шесть — небольшая разница. Но он действительно, как ни один другой Президент (США. — Прим. БЕЛТА), вкладывается в то, чтобы этих войн не было. И основная его задача — это война в Украине (разрешение этого конфликта. — Прим. БЕЛТА). Для нас это важнейшее направление. Поэтому мы должны всячески поддерживать его устремления. И я попрошу вас не то что не отходить от этого вопроса, а делать все для того, чтобы этот вопрос не сошел на нет», — сказал глава государства.