Лукашенко помиловал 14 иностранцев по просьбе Трампа и глав других стран

Александр Лукашенко принял решение о помиловании 14 иностранных граждан.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 14 иностранцев по просьбе американского коллеги Дональда Трампа и лидеров других стран. Об этом решении белорусского президента сообщил телеграм-канал «Пул Первого». Отмечается, что данное решение Лукашенко — жест доброй воли, сделанный исходя из принципов гуманности.

Помилованы иностранцы, осужденные за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности, а также прочие преступления, совершенные на территории Беларуси.

Как добавляет названный источник, в общей сложности помилованы 14 иностранцев. Шесть из них — литовцы, по два гражданина Польши, Латвии и Германии. Также в числе помилованных один гражданин Великобритании и один гражданин Германии.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко готов обсудить с Дональдом Трампом «большую сделку» (вот тут пишем, о чем идет речь). Рассказывали мы о том, что США по решению Трампа сняли все санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа» (читать далее вот тут).

