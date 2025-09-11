Лукашенко помиловал 14 иностранцев по просьбе Трампа и глав других стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 14 иностранцев по просьбе американского коллеги Дональда Трампа и лидеров других стран. Об этом решении белорусского президента сообщил телеграм-канал «Пул Первого». Отмечается, что данное решение Лукашенко — жест доброй воли, сделанный исходя из принципов гуманности.
Помилованы иностранцы, осужденные за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности, а также прочие преступления, совершенные на территории Беларуси.
Как добавляет названный источник, в общей сложности помилованы 14 иностранцев. Шесть из них — литовцы, по два гражданина Польши, Латвии и Германии. Также в числе помилованных один гражданин Великобритании и один гражданин Германии.
