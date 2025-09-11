Лукашенко помиловал 14 иностранцев по просьбе Трампа и глав других стран

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко готов обсудить с Дональдом Трампом «большую сделку» (вот тут пишем, о чем идет речь). Рассказывали мы о том, что США по решению Трампа сняли все санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа» (читать далее вот тут).