Незаконное содержание под стражей, политически мотивированный процесс, лишение жителей Гагаузии их избранного представителя: Международные адвокаты намерены обратиться в европейские судебные инстанции

В парижском отеле «Наполеон» прошла пресс-конференция международных адвокатов Уильяма Жюли и Гонсало Бойе, представляющих интересы Евгении Гуцул.
Юристы подчеркнули что они не связаны ни с одной политической партией, их задача — исключительно защита прав Евгении Гуцул.
По их словам, она содержится в ужасающих условиях.
Содержание башкана Евгении Гуцул в тюрьме в отсутствие приговора Апелляционной палаты является незаконным, заявил французский адвокат Уильям Жюлье. Он подчеркнул, что это нарушение будет обжаловано в международных инстанциях.
"На данном этапе мы можем обжаловать тот факт, что, не имея окончательного решения, Гуцул содержится под стражей, несмотря на презумпцию невиновности. Ее арест по юридическим меркам считается предварительным задержанием.
На сегодняшний день мы не видим причин держать ее под стражей, учитывая, что ранее она соблюдала меры судебного надзора. Ее заключение под стражу на данном этапе абсолютно незаконно", — заявил адвокат.
Основные претензии защиты связаны с грубыми нарушениями: молдавские адвокаты не имели полного доступа к материалам, многие действия следствия проводились с нарушением закона.
Особые вопросы вызывает формулировка о «связи Евгении Гуцул с организованной преступной группой».
«С какой именно группой? — задаётся вопросом адвокат Уильям Жюли. — В деле нет ни одного судебного решения и ни одного доказательства того, что речь идёт об организованной преступной структуре».
Адвокат также утверждают что процесс над Евгенией Гуцул был политически мотивирован и проведён с грубыми нарушениями.
Французский адвокат Уильям Жюлье заявил, что судебный процесс по делу башкана Гагаузии Евгении Гуцул проходил в спешке и носил ярко выраженный политический характер, поскольку судья был назначен заранее.
«Почему столь чувствительное дело рассматривал единолично один судья, тогда как их должно было быть трое? Более того, это тот же самый судья, который ранее участвовал в процессе, где партию “Шор” признали криминальной организацией. Такое невозможно представить в европейской стране или в правовом государстве», — подчеркнул Жюлье.
Он также отметил, что расследование велось в условиях секретности, а защите предоставили лишь две недели для изучения 60 тысяч страниц материалов дела, что фактически лишает сторону защиты возможности на полноценное правосудие.
Арест Евгении Гуцул нарушает Конституцию и права народа Гагаузии.
Арест башкана Евгении Гуцул фактически лишил жителей Гагаузии их избранного представителя, что является нарушением прав граждан и Конституции Молдовы, заявил её адвокат Гонсало Бойе на пресс-конференции.
«Юридическая система используется как оружие против меньшинств. Гуцул страдает лишь потому, что представляет интересы своей автономии», — подчеркнул он.
Другой адвокат, Уильям Жюлье, добавил, что молдавские власти до сих пор не разрешают европейским юристам посетить Евгению Гуцул в тюрьме.
«Она содержится в крайне жёстких условиях, и это очень тяжело для неё. Мы уже неделями ждём разрешения, но власти продолжают тянуть время, требуя даже наши дипломы об образовании», — отметил Жюлье.
Адвокаты заявили, что намерены обратиться в Европейский суд по правам человека и в ООН. Сейчас их команда изучает 16 тысяч страниц материалов расследования, на что потребуется ещё около двух недель. После этого будут представлены официальные выводы.
