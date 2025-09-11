Незаконное содержание под стражей, политически мотивированный процесс, лишение жителей Гагаузии их избранного представителя: Международные адвокаты намерены обратиться в европейские судебные инстанции

«Почему столь чувствительное дело рассматривал единолично один судья, тогда как их должно было быть трое? Более того, это тот же самый судья, который ранее участвовал в процессе, где партию “Шор” признали криминальной организацией. Такое невозможно представить в европейской стране или в правовом государстве», — подчеркнул Жюлье.