KAN: Израиль рассматривал возможность удара по руководству ХАМАС в Турции, но выбрал Катар

Согласно статье, премьер-министр Израиля «предпочел» Турции Катар из-за опасений по поводу серьезных политических и экономических последствий потенциального удара по Турции. В результате, как утверждают египетские источники, несмотря на разработанные планы уничтожения представителей ХАМАС в Турции Тель-Авив в последний момент решил ударить по ним в Катаре.
В Тель-Авиве посчитали, что авиаудары по территории Турции могут привести к гораздо более серьезным последствиям из-за ее членства в НАТО и Израилю придется заплатить куда более высокую «политическую и экономическую цену», пишет KAN.
Кроме того, египетские источники предостерегли Израиль от преследования лидеров ХАМАС в Египте, заявив, что это приведет к «катастрофическим последствиям». Каир ранее сообщил, что готов принять руководителей палестинской группировки на своей территории и обеспечит им защиту.
Сегодня утром официальные лица ХАМАС в интервью газете Asharq Al-awsat заявили, что руководство группировки приняло решение возобновить переговоры, чтобы «обеспечить полное прекращение огня в Палестине и вывод израильских войск из сектора Газа».
Каир, по данным источников, тоже решил «не закрывать полностью дверь для переговоров», но не допустит на своей территории ситуации, случившейся в Катаре. По их словам, «Египет не выбирает своих “партнеров” в Израиле, но выбирает, как и когда с ними обращаться».
В свою очередь Нетаньяху в видеообращении, приуроченном к годовщине терактов в США 11 сентября 2001 года, предупредил: «Я говорю Катару и всем странам, принимающим террористов: либо изгоняйте их, либо привлекайте к ответственности, потому что, если вы этого не сделаете, мы сделаем это сами».