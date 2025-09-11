Лукашенко назвал тему, к которой Трамп и США не должны остыть

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тему, к которой его американский коллега Дональд Трамп и США не должны остыть. Соответствующее заявление Лукашенко, как передает телеграм-канал «Пул Первого», сделал в ходе встречи с представителем Трампа Джоном Коулом.
По словам Лукашенко, в фокусе внимания должны оставаться мирные инициативы.
— Главное, чтобы вы — американцы — выдержали тот тренд, который вы сегодня задали в части мирного соглашения. Особенно здесь в регионе — в конфликте России и Украины, — отметил Лукашенко.
Президент Беларуси порекомендовал американской стороне проявлять «побольше объективности».
— Слушать надо всех, это Дональд умеет делать, но выводы он должен делать сам, — добавил белорусский президент.
