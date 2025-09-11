Ричмонд
Лукашенко назвал тему, к которой Трамп и США не должны остыть

Александр Лукашенко назвал тему, к которой Трамп и США не должны остыть.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тему, к которой его американский коллега Дональд Трамп и США не должны остыть. Соответствующее заявление Лукашенко, как передает телеграм-канал «Пул Первого», сделал в ходе встречи с представителем Трампа Джоном Коулом.

По словам Лукашенко, в фокусе внимания должны оставаться мирные инициативы.

— Главное, чтобы вы — американцы — выдержали тот тренд, который вы сегодня задали в части мирного соглашения. Особенно здесь в регионе — в конфликте России и Украины, — отметил Лукашенко.

Президент Беларуси порекомендовал американской стороне проявлять «побольше объективности».

— Слушать надо всех, это Дональд умеет делать, но выводы он должен делать сам, — добавил белорусский президент.

Ранее мы писали о том, что США по решению Дональда Трампа снимают все санкции, которые ранее были наложены на белорусскую авиакомпанию «Белавиа». Рассказывали мы и о том, что Лукашенко рассказал о «большой сделке» с США (вот о чем идет речь). И это еще не все — уже стала известна вся программа праздничных мероприятий по случаю Дня города в Минске (о том, куда сходить — вот тут).

