Лавров осудил удары Израиля по Дохе

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия и арабские страны Персидского залива однозначно осудили авиаудары Израиля по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Дохе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Эту израильскую акцию мы однозначно осуждаем и акцентировали недопустимость повторения подобных действий в отношении суверенных государств под любыми предлогами. Подчеркнули, что вооруженное нападение на страну, являющуюся одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС, приведет лишь к подрыву усилий», — сказал Лавров по итогам министерского заседания в формате Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию «Огненная вершина» и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их «несчастным случаем». В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призывает стороны не допустить эскалации.

