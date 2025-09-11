Адвокат: арест Гуцул лишает Гагаузию представителя и нарушает Конституцию

На мой взгляд, дело совершенно точно имеет политический характер. Очевиден целый ряд нарушений фундаментальных прав госпожи Гуцул, которые проявляются как на стадии расследования, так и на стадии судебного процесса. Нарушаются ее права на эффективную и действенную защиту… Совместно с адвокатами в Молдове мы обратимся к международным организациям. Параллельно с апелляцией на решение молдавского суда, в которой мы также участвуем, мы задействуем механизмы ООН, чтобы обратить внимание на политический подтекст и отсутствие независимости суда.
Он добавил, что команда адвокатов также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Мы собираемся обратиться в ЕСПЧ в ближайшие недели и месяцы, в зависимости от решения суда, которое будет принято в Молдове.
Адвокат уточнил, что иск может быть связан со статьей 6 Европейской конвенции о правах человека, которая защищает право на справедливое судебное разбирательство.
По мнению защитников башкана, руководство Молдовы, очевидно, пытается подчинить регион, который не поддерживает политику официального Кишинева.
За атаками на Гуцул стоит цель оказать давление на жителей Гагаузии… Дело носит политический подтекст. Это очевидно. Конфликт между центральными властями и регионом тянется давно, преследованию подвергались и другие руководители Гагаузии. Кишинев пытается всячески ограничить полномочия автономии и подчинить этот регион.
Он подчеркнул, что заключением Гуцул под стражу власти пытаются оказать давление на ее избирателей. При этом арест башкана лишает народ Гагаузии законного представителя и нарушает конституцию Молдовы.
Лишение Гуцул свободы лишает народ Гагаузии избранного кандидата, чем нарушает его права. Нападая на нее, они нарушают собственную конституцию, так как она — демократически избранный представитель признанной территории. Юридическая система используется как оружие против меньшинств. Гуцул страдает от того, что является представителем меньшинства.
Дело Гуцул
Суд сектора Буюканы пятого августа приговорил башкана Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Экс-секретарь запрещенной партии «Шор» Светлана Попан, проходившая по делу вместе с Гуцул, получила шесть лет. Кроме того, у Гуцул конфискуют активы на сумму 40 905 637 леев. С Попан постановили взыскать 9 748 425 леев.
Депутаты Народного собрания Гагаузии приняли решение не проводить досрочные выборы главы автономии до принятия окончательного решения по делу башкана.
Уголовное дело против Гуцул было передано в суд весной 2024 года. Ей предъявили обвинение в незаконном финансировании избирательной кампании с получением денег из-за рубежа, а также позднее вменили Гуцул координацию антиправительственных протестов и подкуп их участников.
Заседания суда продолжались весь остаток 2024 года, а в конце марта 2025 года башкана Гагаузии задержали в аэропорту при попытке вылететь в Стамбул для участия в конференции. Гуцул задержали на 72 часа, а затем продлили арест на 20 суток. Все это время башкан провела в СИЗО. Затем она была переведена под домашний арест.
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул принесла присягу 19 июля 2023 года, после того как была избрана на пост по итогам голосования жителей автономии. Во втором туре голосования она получила 52,34% голосов. Кишинев не устроили результаты выборов, и уже после голосования полиция Молдовы вторглась в ЦИК автономии и изъяла бюллетени и списки избирателей. Документы силовики выносили ночью под неодобрительные крики местных жителей. Недовольные жители Гагаузии, а также депутаты парламента и мэры городов автономии вышли на протест против действий силовиков с требованием к Кишиневу не вмешиваться в выборы региона. В ответ на действия Кишинева в Комрате провели экстренное заседание Народного собрания Гагаузии для досрочного утверждения Гуцул главой автономии, где нардепы единогласно проголосовали за поддержку Гуцул как законного башкана автономии.