Адвокат: арест Гуцул лишает Гагаузию представителя и нарушает Конституцию

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул принесла присягу 19 июля 2023 года, после того как была избрана на пост по итогам голосования жителей автономии. Во втором туре голосования она получила 52,34% голосов. Кишинев не устроили результаты выборов, и уже после голосования полиция Молдовы вторглась в ЦИК автономии и изъяла бюллетени и списки избирателей. Документы силовики выносили ночью под неодобрительные крики местных жителей. Недовольные жители Гагаузии, а также депутаты парламента и мэры городов автономии вышли на протест против действий силовиков с требованием к Кишиневу не вмешиваться в выборы региона. В ответ на действия Кишинева в Комрате провели экстренное заседание Народного собрания Гагаузии для досрочного утверждения Гуцул главой автономии, где нардепы единогласно проголосовали за поддержку Гуцул как законного башкана автономии.