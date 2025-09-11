Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко помиловал 52 заключенных, которые покинули территорию Беларуси

Александр Лукашенко помиловал 52 заключенных, которые покинули территорию Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 52 заключенных, которые покинули территорию Беларуси. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

— Да, сегодня президентом Беларуси помилованы 52 человека. Исходя из принципов гуманизма. Учитывался также возраст осужденных, состояние здоровья, вопросы воссоединения семей, — сказала Эйсмонт.

Она добавила, что в числе помилованных — участники экстремистских и террористических организаций, участники массовых беспорядков. Все 52 помилованных заключенных уже покинули территорию Республики Беларусь.

К слову, ранее мы писали о том, что Лукашенко помиловал 14 иностранцев (здесь про это).

Ранее мы писали о то, что Дональд Трамп снял все американские санкции, которые ранее были наложены на белорусскую авиакомпанию «Белавиа» (читать далее тут). Писали мы и о том, что уже известна вся программа мероприятий, которые пройдут в Минске в День города (читать далее вот тут).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше