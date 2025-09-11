Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 52 заключенных, которые покинули территорию Беларуси. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
— Да, сегодня президентом Беларуси помилованы 52 человека. Исходя из принципов гуманизма. Учитывался также возраст осужденных, состояние здоровья, вопросы воссоединения семей, — сказала Эйсмонт.
Она добавила, что в числе помилованных — участники экстремистских и террористических организаций, участники массовых беспорядков. Все 52 помилованных заключенных уже покинули территорию Республики Беларусь.
К слову, ранее мы писали о том, что Лукашенко помиловал 14 иностранцев
