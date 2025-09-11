Ричмонд
В преддверии выборов фермеры, пострадавшие от непогоды, получат 100 млн леев

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы под председательством премьер-министра Дорина Речана одобрила выделение 100 миллионов леев из фонда по интервенциям правительства.

Источник: Sputnik.md

Таким образом, аграрии, чьи хозяйства пострадали от поздних заморозков в апреле этого года, получат финансовую помощь от правительства. Деньги будут распределены между фермерами, потерявших урожай сахарной свеклы и многолетних насаждений.

Другая часть этой суммы будет направлена ​​на компенсацию ущерба виноградникам, причиненного ливнем в Кагульском районе в июле этого года.

Положение о порядке предоставления финансовой помощи фермерам, пострадавшим от природных бедствий, будет разработано Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности и представлено на утверждение правительству.

Ранее ассоциация «Сила фермеров» обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйства, с похожей просьбой также выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал из-за засухи.