Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА, заявил Лукашенко

МИНСК, 11 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет войн и закрытия границ, но если Минск поставят перед фактом, будет вынужден реагировать.

Источник: AP Photo

"Слушайте: как дикари (Польша — ред.). Вот нагнетают обстановку на ровном месте. Они, наверное, хотят, чтобы мы адекватным образом на это реагировали (на инцидент с залетом в Польшу беспилотников — ред.).

