Bloomberg: страны Балтии призывают США отказаться от планов сокращения военной помощи

Латвия, Литва и Эстония, которые являются членами НАТО, направили в конгресс США совместное письмо с просьбой сохранить финансирование основного проекта, который обеспечивает их безопасность, сообщает агентство Bloomberg. Письмо обнародовано на сайте сейма Литвы.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На прошлой неделе стало известно, что Пентагон намерен сократить финансирование обороны стран, граничащих с Россией. Эти планы затронут сотни миллионов долларов и повлияют на Балтийскую инициативу (Baltic Security Initiative, BSI), которая призвана обеспечить безопасность Эстонии, Латвии и Литвы, говорится в статье.

Щедрость, проявленная конгрессом США и вами, как представителями американского народа, очень ценится и не считается само собой разумеющейся. Со своей стороны мы обязались «покупать американское», и наши закупки в оборонной сфере США составляют значительную часть военных закупок по всем программам.

письмо законодателей стран Балтии конгрессу США

Согласно письму, с 2018 года США в рамках BSI предоставили странам Балтии финансирование на сумму более 1 млрд долларов. Авторы письма подчеркнули, что в следующем году их страны выделят на оборону более 5% ВВП и обеспечат Украине наибольшую военную помощь на душу населения, отмечает издание Европейская правда.

В письме они также обращают внимание на то, что «давно превысили минимальный уровень расходов на оборону, установленный НАТО», и обещают продолжить «инвестировать в поддержку американских войск, дислоцированных на нашей территории».

В заключении прибалтийские законодатели попросили поддержать финансирование BSI в Законе США об ассигнованиях на оборону на 2026 финансовый года и в Законе об ассигнованиях на национальную оборону.

Ранее на этой неделе президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что страны Балтии ведут с США переговоры о сохранении военной помощи.

