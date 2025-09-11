Ричмонд
Лукашенко поблагодарил США за частичное снятие санкций

МИНСК, 11 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций, заявив, что это не основное направление в работе Минска.

Источник: © РИА Новости

«То, что они начали снимать санкции с нас — американцы, — спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика — это жизнь людей», — сказал глава государства на встрече с постпредом Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым.

Слова белорусского лидера передает госагентство Белта.

В четверг Лукашенко принял представителя президента США Джона Коула, который сообщил, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании «Белавиа».

