Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал мир на Украине миссией Трампа, в которой ему надо помогать

Александр Лукашенко назвал мир на Украине миссией Трампа, в которой ему надо помогать.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал мир на Украине миссией Трампа, в которой ему надо помогать. Об этом Лукашенко заявил, как пишет БелТА, в ходе встречи с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым, которая состоялась во Дворце Независимости в четверг, 11 сентября 2025 года.

— Главная наша задача — стать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира, — сказал Лукашенко, уточнив, что речь идет прежде всего об украинском конфликте.

Белорусский президент, как мы писали ранее, добавил, что в фокусе внимания в том числе и американской стороны должны оставаться мирные инициативы.

— Поэтому мы должны всячески поддерживать его устремления. И я попрошу вас не то что не отходить от этого вопроса, а делать все для того, чтобы этот вопрос не сошел на нет, — сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Валентину Рыбакову.

Ранее мы писали о том, что с «Белавиа» сняты абсолютно все американские санкции (соответствующее решение уже принято Дональдом Трампом). Писали мы и о том, Лукашенко освободил более пятидесяти заключенных (читать далее вот тут).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше