Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал мир на Украине миссией Трампа, в которой ему надо помогать. Об этом Лукашенко заявил, как пишет БелТА, в ходе встречи с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым, которая состоялась во Дворце Независимости в четверг, 11 сентября 2025 года.
— Главная наша задача — стать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира, — сказал Лукашенко, уточнив, что речь идет прежде всего об украинском конфликте.
Белорусский президент, как мы писали ранее, добавил, что в фокусе внимания в том числе и американской стороны должны оставаться мирные инициативы.
— Поэтому мы должны всячески поддерживать его устремления. И я попрошу вас не то что не отходить от этого вопроса, а делать все для того, чтобы этот вопрос не сошел на нет, — сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Валентину Рыбакову.
