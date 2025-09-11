Ричмонд
Росгвардия воссоздала танковые подразделения

В Росгвардии вновь сформированы танковые подразделения. Об этом заявил директор ведомства Виктор Золотов, пишет «Интерфакс».

Источник: Газета.Ру

«За счет расширения линейки применяемого войсками “тяжелого” вооружения в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения, а также существенно возросла огневая мощь артиллерии», — сообщили представители ведомства по итогам крупных учений, проходивших в Рязанской области.

До этого «Уралвагонзавод» (УВЗ) передал в распоряжение Вооруженных сил Российской Федерации очередную партию усовершенствованных танков Т-80БВМ. По информации от представителей предприятия, модернизация существенно повысила защищенность танка и, как следствие, безопасность экипажа. Обновленная техника позволит командиру, механику-водителю и наводчику более эффективно выполнять боевые задачи. При модернизации боевых машин учитывались требования участников спецоперации на Украине.