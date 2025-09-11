Росгвардия воссоздала танковые подразделения

До этого «Уралвагонзавод» (УВЗ) передал в распоряжение Вооруженных сил Российской Федерации очередную партию усовершенствованных танков Т-80БВМ. По информации от представителей предприятия, модернизация существенно повысила защищенность танка и, как следствие, безопасность экипажа. Обновленная техника позволит командиру, механику-водителю и наводчику более эффективно выполнять боевые задачи. При модернизации боевых машин учитывались требования участников спецоперации на Украине.