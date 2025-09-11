Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с председателями ТОСов

Один из тех, кто поделился успешным опытом работы — тренер-общественник по хоккею, руководитель АНО «Проектный офис» Иван Лиханов. Он уже много лет развивает детский хоккей в селе Ашап в Ординском округе. Вместе с юными спортсменами удалось добиться хороших результатов. Иван рассказал, что его инициатива по развитию спорта в селе началась с ремонта старой хоккейной коробки. Теперь же в селе есть современная площадка для занятий хоккеем, а у юных спортсменов — форма и все возможности для совершенствования результатов. Теперь Лиханов строит новые планы — создание в Ашапе развивающего комплекса для детей из отдаленных сельских территорий и формирование сельской детской хоккейной лиги.