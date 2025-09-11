Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с председателями ТОСов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с председателями территориального общественного самоуправления (ТОС), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Более 50 руководителей ТОС пришли на встречу с главой Прикамья, чтобы обсудить насущные вопросы. В разговоре участвовали также главы муниципалитетов, представители органов власти. Среди главных тем, которые затронули во время обсуждения с губернатором, — развитие спорта, вовлечение молодых людей в культурную жизнь края, возможности проекта «Пушкинская карта».
Дмитрий Махонин отметил, что председатели ТОС поделились своим опытом, представив работающие и применённые в деле практики. Было и много вопросов.
«Задали много вопросов — от строительства и благоустройства общественных центров и детских садов до борьбы с борщевиком, качества связи и сохранения объектов культурного наследия. По каждому обращению дали ответы и берём вопросы в работу. Благодарю представителей ТОСов за активную позицию и желание менять свои территории в лучшую сторону. Обязательно поможем и поддержим в этом», — прокомментировал результаты встречи Дмитрий Махонин.
Один из тех, кто поделился успешным опытом работы — тренер-общественник по хоккею, руководитель АНО «Проектный офис» Иван Лиханов. Он уже много лет развивает детский хоккей в селе Ашап в Ординском округе. Вместе с юными спортсменами удалось добиться хороших результатов. Иван рассказал, что его инициатива по развитию спорта в селе началась с ремонта старой хоккейной коробки. Теперь же в селе есть современная площадка для занятий хоккеем, а у юных спортсменов — форма и все возможности для совершенствования результатов. Теперь Лиханов строит новые планы — создание в Ашапе развивающего комплекса для детей из отдаленных сельских территорий и формирование сельской детской хоккейной лиги.
Министр культуры Прикамья Алла Платонова рассказала о возможностях «Пушкинской карты», а председатель ТОС «Калинино — точка будущего» Елена Курицына — о том, как этот проект удачно воплощают в жизнь в их селе.
С жителями Петровки губернатор обсудил возможность возведения нового детского сада, с представителями Красновишерского округа — вопросы транспортной доступности, с жителями Кособаново — проведение мобильной связи.