Замминистра культуры Башкирии Мухьянов покинул свой пост

Ильнур Мухьянов занимал пост замминистра с января 2022 года. Он курировал вопросы социокультурной деятельности. Ранее он работал в Башкирском государственном университете, Башгосфилармонии, региональном Управлении Федеральной миграционной службы. С 2019-го по 2022 год Мухьянов занимал должность главного советника по работе с органами местного самоуправления в Управлении главы Башкирии по взаимодействию с муниципалитетами. Входит в конкурсную комиссию Фонда грантов главы Башкирии.