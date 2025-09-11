Ричмонд
Замминистра культуры Башкирии Мухьянов покинул свой пост

По данным ведомства, он уволился по собственному желанию.

Источник: Из личного архива Ильнура Мухьянова

Заместитель министра культуры Башкирии Ильнур Мухьянов покинул свой пост, сообщает «Коммерсантъ» в Уфе. Как уточнили в ведомстве, чиновник уволился по собственному желанию.

Ильнур Мухьянов занимал пост замминистра с января 2022 года. Он курировал вопросы социокультурной деятельности. Ранее он работал в Башкирском государственном университете, Башгосфилармонии, региональном Управлении Федеральной миграционной службы. С 2019-го по 2022 год Мухьянов занимал должность главного советника по работе с органами местного самоуправления в Управлении главы Башкирии по взаимодействию с муниципалитетами. Входит в конкурсную комиссию Фонда грантов главы Башкирии.