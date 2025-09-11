Ричмонд
Лукашенко высказался о закрытии Польшей границы с Беларусью

Александр Лукашенко высказался о закрытии Польшей границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Александр Лукашенко высказался о закрытии Польшей границы с Беларусь. Об этом он заявил, как передает телеграм-канал «Пул Первого», принимая с докладом постпреда Беларуси в ОНН Валентина Рыбакова.

Лукашенко напомнил, что в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года белорусские военные передали польской стороне информацию о приближающихся к воздушному пространству Польши беспилотниках (здесь обо всем этом).

— Что в результате получили? Слушайте, как дикари. Вот нагнетают обстановку на ровном месте. Они, наверное, хотят, чтобы мы адекватным образом на это реагировали. Ну я уже тысячу раз предупреждал, что мы не хотим никаких войн и конфликтов. Мы не хотим закрытия границ. Но если нас будут ставить перед фактом, мы вынуждены будем реагировать, — приводит слова Лукашенко названный источник.

Ранее мы писали о снятии США всех санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа» (здесь про это). Писали мы и о том, что Лукашенко помиловал 52 заключенных (тут про это).

