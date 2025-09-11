Bloomberg раскрыл планы НАТО на восточной границе

Координацию действий возьмет на себя верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич, пишет «Интерфакс». В настоящее время штаб под его руководством анализирует оперативную обстановку и определяет необходимые ресурсы для укрепления рубежей. При этом Bloomberg не раскрывает конкретные шаги НАТО в этом направлении.