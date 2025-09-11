Ричмонд
Bloomberg раскрыл планы НАТО на восточной границе

НАТО усилит оборону восточных рубежей после инцидента с дронами в Польше. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с темой.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По его информации, НАТО планирует укрепить оборону восточного фланга в ответ на проникновение БПЛА в Польшу.

Координацию действий возьмет на себя верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич, пишет «Интерфакс». В настоящее время штаб под его руководством анализирует оперативную обстановку и определяет необходимые ресурсы для укрепления рубежей. При этом Bloomberg не раскрывает конкретные шаги НАТО в этом направлении.

Также источник агентства сообщил, что НАТО даст политический ответ на инцидент с БПЛА в Польше.

Ранее оперативное командование ВС Польши сообщило, что в ночь с 9 на 10 сентября в воздушном пространстве страны были перехвачены дроны, нарушившие государственную границу. Авиация Польши и союзников по НАТО уничтожила нарушителей. В результате воздушной операции были обнаружены обломки 16 дронов и одной ракеты.

Польский премьер Дональд Туск допустил, что несанкционированное проникновение беспилотников было спланированной масштабной провокацией.

