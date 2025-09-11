Ричмонд
СМИ: Британия усилит воздушную оборону НАТО над Польшей после инцидента с беспилотниками

Великобритания пообещала помочь укрепить противовоздушную оборону НАТО над Польшей после того, как беспилотники в ночь на 10 сентября массово нарушили воздушное пространство Польши, сообщают европейские и британские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Britain MOD
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Британия поддержит Польшу и тем самым укрепит позиции НАТО на восточном фланге альянса. Он сообщил об этом в среду после переговоров в Лондоне с коллегами из Франции, Германии, Италии, Польши и Украины, пишет европейское издание Euractiv.

Как ваш союзник по НАТО, мы будем поддерживать вас, наших польских друзей. Как ваш союзник по НАТО, мы будем играть свою роль в обеспечении безопасности вашей страны.

Джон Хили
министр обороны Великобритании

Хотя в Польше уже размещены 300 британских военнослужащих, Хили пообещал сделать «все возможное в рамках коллективного ответа НАТО, о котором просила Польша». До июля с территории Польши действовали истребители RAF Typhoon в ходе миссии НАТО по охране воздушного пространства. А ранее Британия разместила в Польше один из своих семи мобильных зенитно-ракетных комплексов Sky Sabre, напоминает британское издание The Times. Однако в прошлом году он был выведен из строя и возвращен в Британию для технического обслуживания.

Как предполагает The Times, Хили может принять решение отправить хотя бы один из этих ЗРК обратно в Польшу, несмотря на то, что ресурсы Британии ограничены.

Другим вариантом может быть усиление миссии НАТО по охране воздушного пространства. Хотя в июле самолеты Typhoon Королевских ВВС завершили свою миссию в Польше, НАТО в ответ на вторжение беспилотников может увеличить количества самолетов, действующих в этом регионе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, согласно The Times, в среду подтвердил, что после переговоров с европейскими союзниками получил от них «конкретную поддержку» в области противовоздушной обороны.

