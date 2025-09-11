СМИ: Британия усилит воздушную оборону НАТО над Польшей после инцидента с беспилотниками

Хотя в Польше уже размещены 300 британских военнослужащих, Хили пообещал сделать «все возможное в рамках коллективного ответа НАТО, о котором просила Польша». До июля с территории Польши действовали истребители RAF Typhoon в ходе миссии НАТО по охране воздушного пространства. А ранее Британия разместила в Польше один из своих семи мобильных зенитно-ракетных комплексов Sky Sabre, напоминает британское издание The Times. Однако в прошлом году он был выведен из строя и возвращен в Британию для технического обслуживания.