СМИ: Британия усилит воздушную оборону НАТО над Польшей после инцидента с беспилотниками

Как ваш союзник по НАТО, мы будем поддерживать вас, наших польских друзей. Как ваш союзник по НАТО, мы будем играть свою роль в обеспечении безопасности вашей страны.
Хотя в Польше уже размещены 300 британских военнослужащих, Хили пообещал сделать «все возможное в рамках коллективного ответа НАТО, о котором просила Польша». До июля с территории Польши действовали истребители RAF Typhoon в ходе миссии НАТО по охране воздушного пространства. А ранее Британия разместила в Польше один из своих семи мобильных зенитно-ракетных комплексов Sky Sabre, напоминает британское издание The Times. Однако в прошлом году он был выведен из строя и возвращен в Британию для технического обслуживания.
Другим вариантом может быть усиление миссии НАТО по охране воздушного пространства. Хотя в июле самолеты Typhoon Королевских ВВС завершили свою миссию в Польше, НАТО в ответ на вторжение беспилотников может увеличить количества самолетов, действующих в этом регионе.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, согласно The Times, в среду подтвердил, что после переговоров с европейскими союзниками получил от них «конкретную поддержку» в области противовоздушной обороны.