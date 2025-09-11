Лукашенко дал конкретные указания по полной нормализации отношений с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал конкретные указания по движению к полной нормализации отношений с США. Об этом, как передает БелТА, рассказал постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, принимавший участие во встречи Александра Лукашенко и представителя Трампа Джона Коула, состоявшейся в четверг, 11сентября 2025 года.
— Президент дал совершенно конкретные, четкие указания по поводу того, каким образом нам двигаться дальше, чтобы реализовать все то, о чем шла речь на встрече президента с американской делегацией, — сказал Валентин Рыбаков.
По словам постпреда, нормализация отношений и продвижение вперед должно быть реализовано во всех значимых сферах: политической, экономической, торговой.
Рыбаков добавил, что Александром Лукашенко даны конкретные указания, они будут последовательно исполняться.
