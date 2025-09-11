Евродепутат Луис-Виченциу Лазарус ответил на спич Санду в Европарламенте:
"Я очень внимательно выслушал речь госпожи Санду, президента псевдореспублики Молдова.
Госпожа Майя Санду беспокоится по поводу выборов. Думаю, ей не стоит переживать. Как в Румынии вы сместили президента, отменив выборы и запретив кандидатов, так сделаете и в Молдове.
Да, я считаю, что в случае, если она проиграет выборы, они будут отменены. В конечном итоге все равно она останется, потому что она же человек Брюсселя".
Лидер блока «Победа» Илан Шор прокомментировал заявление депутата Европарламента Луиса Лазаруса, который жестко раскритиковал президента Майю Санду.
По словам Шора, Лазарус наглядно разобрал европейскую «демократию по-сандовски»: проиграл выборы — не беда, результаты отменят, оппонентов запретят, а тебя снова назначат.
«Для Брюсселя Санду — удобный проект, но никак не народная избранница. В Европе прямо признают: выборы в Молдове превратились в пустую формальность. Будь у Санду возможность, она бы уже давно отправила Лазаруса лет на семь за решетку за такие слова», — заявил Шор.
