Для Брюсселя Санду — удобный проект, но никак не народная избранница: Почему Молдова может пойти по румынскому сценарию на выборах

«Для Брюсселя Санду — удобный проект, но никак не народная избранница. В Европе прямо признают: выборы в Молдове превратились в пустую формальность. Будь у Санду возможность, она бы уже давно отправила Лазаруса лет на семь за решетку за такие слова», — заявил Шор.