«Письмо подписано первым именем — Дональд. Это знак дружбы». Трамп с женой Меланьей написали письмо Лукашенко, упомянув там день рождения и Арину Соболенко

Дональд Трамп и его жена Меланья написали письмо Александру Лукашенко. Само письмо передал Лукашенко посланник Трампа Джон Коул, который встречался с президентом Беларуси в четверг, 11 сентября 2025 года.
Текст письма, как передает телеграм-канал «Пул Первого», перевел постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков.
В письме Дональд и Меланья Трамп передают самые наилучшие пожелания Александру Лукашенко по случаю его недавнего дня рождения.
— При случае отметим. Хотя у нас не принято это в Беларуси, — улыбнулся на это Александр Лукашенко.
Трамп также упомянул недавнюю победу первой ракетки мира Арины Соболенко в US Open. Американский президент подчеркнул, что Соболенко «представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна».
— Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси, — говорится к заключительной части письма.
Джон Коул также акцентировал внимание на то, что свое письмо Трамп подписал своим первым именем — Дональд. Так он делает крайне редко.
— Это особый знак дружбы, — подчеркнул Коул.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко дал конкретные указания относительно улучшения белорусско-американских отношений