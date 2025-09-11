Метро, дороги, ЖКХ: Хуснуллин оценил масштабные проекты в Нижегородской области

Также на встрече были затронуты темы модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного строительства. В частности, с привлечением ИБК ведутся работы на семи объектах, а четыре проекта модернизации ЖКХ с использованием средств Фонда национального благосостояния уже завершены.