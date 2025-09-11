Метро, дороги, ЖКХ: Хуснуллин оценил масштабные проекты в Нижегородской области

«В Нижегородской области налажена эффективная работа и достигнуты хорошие результаты в стройке и ЖКХ. Регион активно развивается, здесь реализуются проекты по развитию комфортной инфраструктуры для жизни», — отметил вице-премьер.
Как стало известно по итогам встречи, внимание было уделено масштабным инфраструктурным проектам, таким как строительство метрополитена, которое финансируется за счет инфраструктурного бюджетного кредита, развитию 36 опорных населенных пунктов, где проживает 74% населения области. Хуснуллин призвал приложить все усилия для выполнения целей нацпроекта «Жилье и городская среда».
Он также рассказал, что в дорожном плане на 2025−2030 годы предусмотрено финансирование ряда других значимых объектов, включая путепровод через железную дорогу на трассе М-7 «Волга» и работы на автодороге Р-158.
Со своей стороны губернатор Глеб Никитин подробно рассказал, что общий объем одобренного финансирования из федбюджета составляет 107,2 млрд рублей. Эти средства идут на продление метро, включая прокладку тоннелей под историческим центром, развитие южных территорий под застройку, строительство дублера проспекта Гагарина и редевелопмент центра.
Также на встрече были затронуты темы модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного строительства. В частности, с привлечением ИБК ведутся работы на семи объектах, а четыре проекта модернизации ЖКХ с использованием средств Фонда национального благосостояния уже завершены.
Накануне Марат Хуснуллин встречался с главой Чувашии Олегом Николаевым. Они обсудили развитие региона, а также планы к 2030 году улучшить городскую среду на 30% в 19 населенных пунктах, где живет 67% населения региона.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Нижегородскую область посетил президент Владимир Путин. Во время визита Глеб Никитин обсудил с главой государства идею запрета вейпов в России.