Трамп посмертно наградит убитого соратника высшей наградой США

По данным ФБР, была найдена винтовка, предположительно использованная при стрельбе. На ней и трех неиспользованных патронах внутри были выгравированы высказывания «антифашистской идеологии», сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Оружие нашли в лесу, оно было завернуто в полотенце.