Глава МИД Польши Сикорский заявил, что умоляет поляков не ездить в РФ и Белоруссию

«Заодно они своими глазами видели разницу между тем, что им про Белоруссию рассказывают польские СМИ, и тем, что есть на самом деле. Выводы напрашивались сами собой и не в пользу Варшавы. Проиграв сравнение своей “демократии” с придуманным “кровавым тоталитаризмом”, польские власти перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения», — подчеркнула дипломат, назвав политику Варшавы «либерализьмой».