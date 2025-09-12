Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан опроверг информацию о передаче Афганистану 57 вертолетов

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /ТАСС/. МИД Узбекистана опроверг информацию афганского издания Kabul Times, которое со ссылкой на правительство талибов сообщило о передаче Афганистану 57 вертолетов. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Узбекистана Ахрор Бурханов.

«Это фейк», — сказал он, отвечая на вопрос издания Kursiv.uz.

Летом 2021 года сообщалось, что в Узбекистан с территории Афганистана без каких-либо разрешений узбекских властей перелетели около 50 единиц авиатехники, в том числе 24 вертолета, на которой бежали от талибов военнослужащие правительственной армии Афганистана.

Впоследствии талибы неоднократно пытались вернуть эту авиатехнику в Афганистан. Однако власти Узбекистана отвечали, что это собственность Соединенных Штатов и она останется в Узбекистане.