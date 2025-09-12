Узбекистан опроверг информацию о передаче Афганистану 57 вертолетов

Летом 2021 года сообщалось, что в Узбекистан с территории Афганистана без каких-либо разрешений узбекских властей перелетели около 50 единиц авиатехники, в том числе 24 вертолета, на которой бежали от талибов военнослужащие правительственной армии Афганистана.