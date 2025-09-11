Ричмонд
Представитель Трампа Коул: США хотят нормализовать отношения с Беларусью

Представитель Трампа сказал, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем президента США Джоном Коулом, который сказал, что США хотят нормализовать отношения между странами, пишет БелТА.

Во время беседы Джон Коул напомнил, что президент США Дональд Трамп позвонил Александру Лукашенко с борта президентского самолета, направляясь на Аляску. Коул подчеркнул, что это был очень продуктивный разговор.

Представитель Трампа заявил о желании нормализовать двусторонние отношения между Беларусью и США, и о готовности «сделать все для того, чтобы эта нормализация произошла».

— Снятие санкций (в отношении авиакомпании «Белавиа». — Ред.), о котором мы сейчас на этой встрече объявили, — это только начало, — отметил Коул.

И продолжил:

— И если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным лицам, которые удерживаются (по заключенным), я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко дал конкретные указания относительно улучшения белорусско-американских отношений (тут про это).

Еще прочитайте, что Трамп с женой Меланьей написали письмо Лукашенко, упомянув там день рождения и Арину Соболенко: «Письмо подписано первым именем — Дональд. Это знак дружбы».

Также Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси «политзаключенные» и вообще заключенные не нужны.

Узнайте еще, что Лукашенко назвал мир на Украине миссией Трампа, в которой ему надо помогать.

