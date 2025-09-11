Ричмонд
Польша перебросит 40 тысяч солдат к границе РФ и Белоруссии

Польские власти приняли решение в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Белоруссией порядка 40 тысяч солдат, заявил замглавы минобороны республики Цезарий Томчик. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Источник: Газета.Ру

«Именно с этого [с военных учений] началась война на Украине. Поэтому польские военные к этому готовятся. В ближайшие дни на границе будет около 40 тысяч наших военнослужащих», — сказал Томчик.

По его словам, это станет «адекватным ответом» на начало российско-белорусских военных учений «Запад-2025».

Совместные учения Москвы и Минска состоятся с 12 по 16 сентября на белорусской территории. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что учения нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

