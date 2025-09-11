Bloomberg узнал о подготовке военного ответа НАТО из-за дронов в Польше

Варшава запросила применение ст. 4 договора о Североатлантическом альянске (предусматривает консультации между странами — членами в случае, если одна из них оказалась под угрозой), НАТО применила ее. В то же время, по данным источника Reuters, альянс не считает нарушение беспилотниками воздушного пространства Польши нападением на республику. Кроме того, Гринкевич говорил, что НАТО пока не установило, был ли запуск дронов на польскую территорию преднамеренным.