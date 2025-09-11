Bloomberg узнал о подготовке военного ответа НАТО из-за дронов в Польше

«Оборонительный военный» ответ, говорится в материале, будет координировать верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Последний отвечает за планирование и проведение всех операций альянса.
Как отмечает агентство, первоначальный политический ответ уже был дан накануне, 10 сентября: генсек НАТО Марк Рютте и лидеры стран, входящих в альянс, обвинили Россию в причастности к прилету дронов в Польшу, назвав это «безрассудным».
Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на территории Польши не планировались", а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км. Обвинения Варшавы в адрес Москвы беспочвенны и не имеют доказательств, говорил российский посол в Польше Андрей Ордаш.
В уничтожении дронов участвовала авиация четырех стран, кроме польских самолетов, это истребители Нидерландов, Италии и Германии, указывали в НАТО.
Варшава запросила применение ст. 4 договора о Североатлантическом альянске (предусматривает консультации между странами — членами в случае, если одна из них оказалась под угрозой), НАТО применила ее. В то же время, по данным источника Reuters, альянс не считает нарушение беспилотниками воздушного пространства Польши нападением на республику. Кроме того, Гринкевич говорил, что НАТО пока не установило, был ли запуск дронов на польскую территорию преднамеренным.