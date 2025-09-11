Ричмонд
Лукашенко обещал не остаться в долгу после подарка Трампа — запонок с Белым домом

Трамп подарил запонки с Белым домом Лукашенко, а он обещал не остаться в долгу.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп передал в подарок президенту Беларуси Александру Лукашенко запонки, пишет БелТА.

Представитель президента США Джон Коул во время встречи с Александром Лукашенко передал ему подарок от Дональда Трампа. Напомним, что встреча состоялась в Минске 11 сентября.

— Я уже выходил из Овального кабинета. Он меня остановил и попросил: «Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту», — сказал Коул, передавая презент.

Александр Лукашенко, приняв подарок, ответил:

— Да, интересные запонки. С изображением Белого дома. Ну, я постараюсь в долгу не остаться.

Ранее мы писали о том, что Трамп сказал немедленно снять все санкции США с «Белавиа».

Представитель Трампа Коул сказал, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью.

Еще рассказали, что Трамп с женой Меланьей написали письмо Лукашенко, упомянув там день рождения и Арину Соболенко: «Письмо подписано первым именем — Дональд. Это знак дружбы».

Лукашенко дал конкретные указания относительно улучшения белорусско-американских отношений (тут про это).

