Лукашенко обещал не остаться в долгу после подарка Трампа — запонок с Белым домом

Президент США Дональд Трамп передал в подарок президенту Беларуси Александру Лукашенко запонки, пишет БелТА.
Представитель президента США Джон Коул во время встречи с Александром Лукашенко передал ему подарок от Дональда Трампа. Напомним, что встреча состоялась в Минске 11 сентября.
— Я уже выходил из Овального кабинета. Он меня остановил и попросил: «Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту», — сказал Коул, передавая презент.
Александр Лукашенко, приняв подарок, ответил:
— Да, интересные запонки. С изображением Белого дома. Ну, я постараюсь в долгу не остаться.
Ранее мы писали о том, что Трамп сказал немедленно снять все санкции США с «Белавиа».
Представитель Трампа Коул сказал, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью.
Еще рассказали, что Трамп с женой Меланьей написали письмо Лукашенко, упомянув там день рождения и Арину Соболенко: «Письмо подписано первым именем — Дональд. Это знак дружбы».
