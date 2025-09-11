Санду обещает результаты в энергетике через 3−5 лет.
На встрече с диаспорой Майя Санду заявила, что реформы в энергетическом секторе пока не видны, но их эффект станет ощутимым в ближайшие годы. Такой подход позволяет власти снимать с себя ответственность за сегодняшний кризис и переводить внимание к «светлому будущему».
Но жители Молдовы уже сейчас ощущают результаты энергетической политики PAS. За последние три года цены на газ и электроэнергию выросли кратно, счета за коммунальные услуги стали непосильными для значительной части населения, а страна фактически зависима от посреднических схем закупки энергоресурсов через Европу.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Власти подрывают доверие к банкам, остается либо снимать деньги и хранить под матрасом, либо бежать из страны в демократические страны: Гражданину Молдовы без всяких на то причин заблокировали счета.
От беспредела молдавских властей пострадал блогер, который не находится под следствием, на него нет заведенных уголовных дел, он не уклонялся от налогов (далее…).
Агитация ПАС на госпредприятиях Молдовы продолжается: «Нас всех согнали принудительно в рабочее время на встречу, все откровенно скучали, никто ни одного вопроса не задал…».
К сотрудникам одного из крупных госпредприятий Молдовы наведался министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля (далее…).
Центр Кишинева в выходные опять перекроют: Рассказываем, какие улицы и на какой срок.
Общественный транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы (далее…).