Экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Польши состоится 12 сентября

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по запросу Польши на фоне инцидента с беспилотниками, состоится в пятницу, 12 сентября, в 22.00 по минскому времени, сообщает радио RMF24.
Как указывает радио, заседание пройдет в форме брифинга.
Отмечается, что пока неясно, кто представит Польшу на заседании. Традиционно это постоянный представитель Польши при ООН, но в исключительных случаях может выступать министр иностранных дел или даже президент. Решение по этому вопросу пока не принято.
Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что были сбиты «представлявшие опасность» беспилотники. По его словам, они были российскими, однако он не привел никаких доказательств. Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в свою очередь заявил, что дроны влетели в Польшу со стороны Украины.
Начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко заявил, что Беларусь известила Польшу и Литву о приближении БПЛА к их территориям. Он также указал, что часть заблудившихся дронов была уничтожена силами противовоздушной обороны Беларуси. Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что белорусская сторона извещала о приближении беспилотников к польскому воздушному пространству. -0-