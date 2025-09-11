Экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Польши состоится 12 сентября

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что были сбиты «представлявшие опасность» беспилотники. По его словам, они были российскими, однако он не привел никаких доказательств. Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в свою очередь заявил, что дроны влетели в Польшу со стороны Украины.