Швеция вызвала посла России из-за дронов в Польше

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в королевстве, сообщила пресс-служба МИДа.

Источник: AP 2024

«Швеция оказывает полную поддержку Польше как союзнику по НАТО и члену ЕС. Российские нарушения неприемлемы и представляют угрозу для безопасности Европы», — заявила министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард.

Аналогичное решение приняли Нидерланды, сообщил министр иностранных дел Давид ван Вил в Х.

«Я сегодня вызвал российского посла, чтобы он ясно дал понять, что мы самым решительным образом осуждаем эти действия. Мы твердо поддерживаем нашего союзника по НАТО, Польшу», — написал он.

10 сентября Польша сообщила о сбитых 19 иностранных дронах в небе над страной. В Варшаве назвали беспилотники российскими и интерпретировали инцидент как «акт агрессии». Однако в НАТО пока не установили, был ли запуск дронов преднамеренным действием.

Минобороны России подчеркнуло, что ударов по объектам в Польше не планировалось, и предложило провести консультации с польскими военными.

Материал дополняется.

