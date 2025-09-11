Швеция вызвала посла России из-за дронов в Польше

10 сентября Польша сообщила о сбитых 19 иностранных дронах в небе над страной. В Варшаве назвали беспилотники российскими и интерпретировали инцидент как «акт агрессии». Однако в НАТО пока не установили, был ли запуск дронов преднамеренным действием.