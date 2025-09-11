Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Беларуси осудил закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией

Минск осудил закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией.

Источник: Комсомольская правда

В МИД Беларуси осудили действия властей Польши и Латвии из-за закрытия воздушного пространства вдоль границы с Беларусью, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении говорится, что эти меры «не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить». Кроме того, они выглядят «абсурдно на фоне отмены США ранее действовавших санкций в отношении белорусской авиакомпании “Белавиа”.

МИД подчеркивает, что эти решения нанесут ущерб самому ЕС, в частности, усугубят проблемы в сфере международных перевозок.

Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси обратили внимание, что «вынужденное удлинение маршрутов авиаперевозчиками вызовет значительное увеличение углеродных выбросов». А это противоречит заявлениям ЕС о переходе к «зеленой» экономике.

Отмечается, что недавнее оперативное взаимодействие сил ПВО Беларуси с аналогичными структурами Польши и Литвы говорит о реальном вклад Беларуси в поддержание европейской безопасности.

Ранее мы писали, что Союз туриндустрии назвал последствия закрытия Польшей границы с Беларусью.

Еще глава МИД Беларуси сказал, что закрытие Польшей границы с Беларусью направлено против простого народа: «Демонстрируют свое истинное лицо».

Прочитайте, что Трамп сказал немедленно снять все санкции США с «Белавиа».

Представитель Трампа Коул сказал, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью.