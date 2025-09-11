МИД Беларуси осудил закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией

В МИД Беларуси осудили действия властей Польши и Латвии из-за закрытия воздушного пространства вдоль границы с Беларусью, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
В заявлении говорится, что эти меры «не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить». Кроме того, они выглядят «абсурдно на фоне отмены США ранее действовавших санкций в отношении белорусской авиакомпании “Белавиа”.
МИД подчеркивает, что эти решения нанесут ущерб самому ЕС, в частности, усугубят проблемы в сфере международных перевозок.
Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси обратили внимание, что «вынужденное удлинение маршрутов авиаперевозчиками вызовет значительное увеличение углеродных выбросов». А это противоречит заявлениям ЕС о переходе к «зеленой» экономике.
Отмечается, что недавнее оперативное взаимодействие сил ПВО Беларуси с аналогичными структурами Польши и Литвы говорит о реальном вклад Беларуси в поддержание европейской безопасности.
