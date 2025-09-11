МИД Беларуси осудил закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией

В заявлении говорится, что эти меры «не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить». Кроме того, они выглядят «абсурдно на фоне отмены США ранее действовавших санкций в отношении белорусской авиакомпании “Белавиа”.