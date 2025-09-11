В Белгородской области при атаке дронов ВСУ погиб мирный житель

В Белгородской области в результате атак украинских дронов, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один человек погиб. Еще шесть, включая 13-летнего ребенка, пострадали.
В результате детонации БПЛА в селе Бессоновка Белгородского района погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
В селе Весёлая Лопань (Белгородский район) дрон ударил по коммерческому объекту. В результате ранены 13-летний ребенок и мужчина. Глава региона добавил в своем телеграм-канале, что девочка с проникающим осколочным ранением бедра находится в реанимации. Мужчину с рваной раной стопы «скорая» доставила в горбольницу № 2 Белгорода.
В региональном центре в результате детонации БПЛА рядом с МКД пострадал мужчина. Также в медучреждение обратилась еще одна женщина, пострадавшая в результате утренней атаки БПЛА. У нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. «Лечение продолжает амбулаторно», — уточнил Гладков.
По словам губернатора, в хуторе Жданов (Яковлевский округ) двое мужчин пострадали после атаки дронов. Один получил непроникающее осколочное ранение, другой — баротравму. Медики оказали им помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались.