Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ погиб мирный житель

В Белгородской области в результате атак украинских дронов, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один человек погиб.

В Белгородской области в результате атак украинских дронов, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один человек погиб. Еще шесть, включая 13-летнего ребенка, пострадали.

В результате детонации БПЛА в селе Бессоновка Белгородского района погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В селе Весёлая Лопань (Белгородский район) дрон ударил по коммерческому объекту. В результате ранены 13-летний ребенок и мужчина. Глава региона добавил в своем телеграм-канале, что девочка с проникающим осколочным ранением бедра находится в реанимации. Мужчину с рваной раной стопы «скорая» доставила в горбольницу № 2 Белгорода.

В региональном центре в результате детонации БПЛА рядом с МКД пострадал мужчина. Также в медучреждение обратилась еще одна женщина, пострадавшая в результате утренней атаки БПЛА. У нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. «Лечение продолжает амбулаторно», — уточнил Гладков.

По словам губернатора, в хуторе Жданов (Яковлевский округ) двое мужчин пострадали после атаки дронов. Один получил непроникающее осколочное ранение, другой — баротравму. Медики оказали им помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше