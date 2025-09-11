Минтруд хочет модернизировать маткапитал с учетом рождения второго ребенка

Министерство труда и социальной защиты России хочет модернизировать материнский капитал с учетом рождения в семьях второго ребенка. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.
«Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка. Мы сейчас прорабатываем с коллегами возможные подходы с учетом поддержки вторых и последующих рождений», — отметил он на полях VI Форума социальных инноваций регионов.
Котяков отметил, что в настоящее время модернизация материнского капитала является востребованной мерой поддержки граждан, однако ее эффект слабеет.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении вице-премьера России Татьяны Голиковой, что правительство страны к ноябрю 2025 года подготовит предложения по модернизации материнского капитала.