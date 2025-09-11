Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруд хочет модернизировать маткапитал с учетом рождения второго ребенка

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в стране необходимо ввести более существенную поддержку при рождении второго и последующих детей.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты России хочет модернизировать материнский капитал с учетом рождения в семьях второго ребенка. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

«Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка. Мы сейчас прорабатываем с коллегами возможные подходы с учетом поддержки вторых и последующих рождений», — отметил он на полях VI Форума социальных инноваций регионов.

Котяков отметил, что в настоящее время модернизация материнского капитала является востребованной мерой поддержки граждан, однако ее эффект слабеет.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении вице-премьера России Татьяны Голиковой, что правительство страны к ноябрю 2025 года подготовит предложения по модернизации материнского капитала.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше