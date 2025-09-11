Ричмонд
Novinky: Посла России вызвали в МИД Чехии после инцидента с дронами в Польше

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Чехии Ян Липавский вызвал посла России Александра Змеевского из-за падения дронов в Польше. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщил портал Novinky.

По данным журналистов, дипломат встретился с заместителя министра Яном Марианом. Сам посол прибыл в здание ведомства около 17:30 по московскому времени, а спустя 15 минут покинул его. Официальных комментариев от МИД Чехии по этому вопросу пока не было.

— Я принял решение вызвать российского посла. Чехия полностью поддерживает Польшу, — передает слова Липавского портал.

Утром 10 сентября польские военные применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».

Глава правительства заявил, что Варшава попросит НАТО о применении четвертой статьи после случившегося. Согласно информации иностранных СМИ, альянс не расценивает инцидент с дронами в Польше как атаку на страну.

До этого Туск перед заседанием кабмина подчеркнул, что Польша закроет пограничные переходы на границе с Белоруссией из-за проведения белорусско-российских учений «Запад-2025» в ночь с 11 на 12 сентября.

