Novinky: Посла России вызвали в МИД Чехии после инцидента с дронами в Польше

По данным журналистов, дипломат встретился с заместителя министра Яном Марианом. Сам посол прибыл в здание ведомства около 17:30 по московскому времени, а спустя 15 минут покинул его. Официальных комментариев от МИД Чехии по этому вопросу пока не было.