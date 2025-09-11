Сивак: Беларусь и Вьетнам не терпят внешнего давления и вмешательства в свои внутренние дела

Поздравляя вьетнамских друзей с юбилейной датой, Анатолий Сивак подчеркнул: «Государство и народ Беларуси разделяют с Вьетнамом чувство гордости, вспоминая славные страницы истории борьбы за свободу и независимость Родины от иноземных захватчиков. Нам близки и понятны эти чувства с учетом схожего исторического опыта. Беларусь как республика в составе Советского Союза внесла весомый вклад в победу вьетнамского народа в борьбе за суверенитет и независимость».