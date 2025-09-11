Сивак: Беларусь и Вьетнам не терпят внешнего давления и вмешательства в свои внутренние дела

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Вьетнам следуют по пути поступательного развития и не терпят внешнего давления и вмешательства в свои внутренние дела. Это отметил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак на торжественном мероприятии по случаю 80-летия независимости Социалистической Республики Вьетнам, передает корреспондент БЕЛТА.
Поздравляя вьетнамских друзей с юбилейной датой, Анатолий Сивак подчеркнул: «Государство и народ Беларуси разделяют с Вьетнамом чувство гордости, вспоминая славные страницы истории борьбы за свободу и независимость Родины от иноземных захватчиков. Нам близки и понятны эти чувства с учетом схожего исторического опыта. Беларусь как республика в составе Советского Союза внесла весомый вклад в победу вьетнамского народа в борьбе за суверенитет и независимость».
Сивак о расширении связей Беларуси и Вьетнама: после отмены виз следующий шаг — открытие прямого авиасообщения.
Заместитель премьер-министра также сказал: «Мы благодарны за то, что вьетнамский народ бережет память об этом. Со своей стороны мы были рады разделить радость от праздничных торжеств, организованных в Ханое, а также провести памятные мероприятия в Минске».
«Между нашими странами нет разногласий и противоречий, что естественно и логично с учетом многолетних традиций дружбы, доверия и взаимопонимания», — обратил внимание Анатолий Сивак.
Он подчеркнул, что политика наших двух государств направлена на защиту национальных интересов и обеспечение насущных потребностей граждан.
Анатолий Сивак также отметил: «Вьетнам был, есть и всегда останется для Беларуси приоритетным партнером в Юго-Восточной Азии. Многолетняя дружба между нашими странами подтверждается активной динамикой и высоким уровнем контактов, взаимной поддержкой в международных организациях, продвижением народной дипломатии».
«Визит генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Беларусь 11−12 мая этого года и подписанное по итогам встречи с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Вьетнамом стали важной вехой в истории двусторонних отношений, придали им новое качество. И мы готовы приложить максимум усилий для реализации всех достигнутых договоренностей», — резюмировал вице-премьер. -0-