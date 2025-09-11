Ирландия угрожает бойкотировать «Евровидение» из-за Израиля

Ирландия откажется участвовать в предстоящем конкурсе «Евровидение-2026», если до участия будет допущен Израиль. Соотвутствующее заявление распространяет ирландская государственная телерадиовещательная корпорация RTE.
«RTE считает, что участие Ирландии было бы неприемлемым, учитывая продолжение ужасающей гибели людей в Газе. RTE также глубоко обеспокоено целенаправленным убийством журналистов в Газе, отказом в доступе международных журналистов на эту территорию и тяжелым положением оставшихся заложников», — следует из заявления.
Уточняется, что окончательное решение будет принято после того, как Европейский вещательный союз направит компании свой ответ.
Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» подтвердили более 20 стран.
Конкурс состоится в Москве 20 сентября. Площадкой проведения мероприятия станет стадион «Live Арена». Россию на конкурсе представит певец SHAMAN.