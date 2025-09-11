Посол Тарабрин: На любые санкции Нидерландов будет дан немедленный ответ

Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин прокомментировал РИА Новости призывы Гааги ужесточить санкции против России из-за инцидента с дронами в Польше, указав, что на любые ограничительные меры будет дан незамедлительный ответ.
«Наша позиция абсолютно в данном случае однозначна: на любые санкции будет дан немедленный и адекватный ответ», — сказал дипломат.
Тарабрин подчеркнул, что принцип взаимности еще никто не отменял.
Как писал сайт KP.RU, глава МИД Нидерландов Дэвид ван Вил сообщил, что министерство вызвало посла РФ в Гааге в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. По его утверждениям, действия России, якобы создают угрозу безопасности Европы. Чиновник заверил, что его страна полностью поддерживает Польшу как союзника по НАТО.
Напомним, накануне временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш указал, что Польша не может предоставить никаких доказательств принадлежности дронов России, а значит, все обвинения беспочвенны.