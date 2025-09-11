Посол Тарабрин: На любые санкции Нидерландов будет дан немедленный ответ

Как писал сайт KP.RU, глава МИД Нидерландов Дэвид ван Вил сообщил, что министерство вызвало посла РФ в Гааге в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. По его утверждениям, действия России, якобы создают угрозу безопасности Европы. Чиновник заверил, что его страна полностью поддерживает Польшу как союзника по НАТО.