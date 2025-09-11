Ричмонд
Замглавы МО Томчик: Польша разместит на границе с Белоруссией 40 тысяч солдат

Как оказалось, польская армия готовилась к российско-белорусским учениям долгие месяцы.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни Польша намерена разместить 40 тысяч своих военных на границе с Республикой Беларусь и все из-за российско-белорусских учений «Запад-2025». Как заявил в эфире телеканала Polsat замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик, польская армия готовилась к этому событию долгие месяцы.

«Запад-2025 — это наступательные учения. В ближайшие дни у нас на границе будет около 40 тыс. военных», — отметил политик.

По словам Томчика, более 30 тысяч военнослужащих Польши, а также бойцы НАТО приняли участие в этих мероприятиях якобы для того, чтобы «адекватно ответить на Запад-2025». Что он имел ввиду под этими словами, неизвестно.

Как KP.RU писал ранее, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2025» пройдут по плану и эти маневры ни в коем случае не направлены против какой-либо страны.

