Албания представила первого в мире «ИИ-министра»

Власти Албании назначили искусственный интеллект (ИИ) на должность государственного министра, отвечающего за государственные закупки. Об этом пишет издание Politico.
Сообщается, что модель с названием Diella стала первым членом албанского правительства, «которого не существует физически, но он виртуально сделан на базе ИИ». Модель уже используется в работе государственной цифровой платформы e-Albania, которая предоставляет доступ к большинству госуслуг.
Как заявил премьер-министр Эди Рама, решения по государственным тендерам будут переданы ИИ-модели с целью создания «на 100% неподкупной» системы госзакупок.
Ранее стало известно, что в Австралии сотрудницу одного из банков заменили искусственным интеллектом, который она обучала.