Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Албания представила первого в мире «ИИ-министра»

Решения по государственным тендерам будут переданы ИИ-модели.

Источник: Аргументы и факты

Власти Албании назначили искусственный интеллект (ИИ) на должность государственного министра, отвечающего за государственные закупки. Об этом пишет издание Politico.

Сообщается, что модель с названием Diella стала первым членом албанского правительства, «которого не существует физически, но он виртуально сделан на базе ИИ». Модель уже используется в работе государственной цифровой платформы e-Albania, которая предоставляет доступ к большинству госуслуг.

Как заявил премьер-министр Эди Рама, решения по государственным тендерам будут переданы ИИ-модели с целью создания «на 100% неподкупной» системы госзакупок.

Ранее стало известно, что в Австралии сотрудницу одного из банков заменили искусственным интеллектом, который она обучала.