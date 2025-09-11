Эксперт Асафов: Запад может потребовать от Украины ужесточить мобилизацию

Эксперт предположил, что в 2026 году основным вопросом станет не недостаток финансирования или вооружений, а дефицит живой силы. По его мнению, западные партнеры могут выдвинуть Украине ультиматум с двумя вариантами развития событий, потребовав заменить Владимира Зеленского на более компромиссную фигуру через выборы. Кроме того, возможно ужесточение мобилизации с привлечением более широких возрастных категорий.