Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Асафов: Запад может потребовать от Украины ужесточить мобилизацию

В 2026 году основным вопросом на Украине станет дефицит живой силы.

Источник: Аргументы и факты

Западные страны могут потребовать от Украины проведения президентских выборов или ужесточения мобилизационного процесса в обмен на продолжение военной помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщил политолог Александр Асафов.

Эксперт предположил, что в 2026 году основным вопросом станет не недостаток финансирования или вооружений, а дефицит живой силы. По его мнению, западные партнеры могут выдвинуть Украине ультиматум с двумя вариантами развития событий, потребовав заменить Владимира Зеленского на более компромиссную фигуру через выборы. Кроме того, возможно ужесточение мобилизации с привлечением более широких возрастных категорий.

Ранее сообщалось, что жители Сумской области остались без продуктов из-за мобилизации.