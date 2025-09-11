Ричмонд
Мадуро ввел в действие план активной обороны Венесуэлы

Президент и главнокомандующий вооруженными силами Венесуэлы Николас Мадуро ввел в действие план активной обороны страны. Об этом 11 сентября сообщил телеканал Venezolana de Televisiоn.

Источник: Reuters

«Даю ход этой операции в рамках концепции комплексной обороны страны — концепции активного сопротивления народа и постоянных наступательных действий в этой фундаментальной битве за достижение и укрепление мира», — приводятся его слова в Telegram-канале издания.

Он подчеркнул, что Венесуэла будет защищать мир, завоеванный собственными силами. По словам президента Венесуэлы, операция под названием «Независимость-200» пройдет на всей территории страны, будет задействовано 284 фронта.

Мадуро также поблагодарил венесуэльцев, которые со спокойствием, мужеством, твердостью и непоколебимой верой отвергают внешние угрозы.

22 августа Мадуро объявил о проведении 23 и 24 августа общенационального призыва сил Боливарианской национальной милиции, а также резервистов и желающих записаться в добровольцы из-за возможной угрозы со стороны США.

9 сентября президент Венесуэлы заявил о начале третьей мировой войны. По его словам, США уже продумали план этой войны с целью навязать свою «политическую, экономическую, культурную и военную гегемонию в мире».

