Мадуро ввел в действие план активной обороны Венесуэлы

«Даю ход этой операции в рамках концепции комплексной обороны страны — концепции активного сопротивления народа и постоянных наступательных действий в этой фундаментальной битве за достижение и укрепление мира», — приводятся его слова в Telegram-канале издания.
Он подчеркнул, что Венесуэла будет защищать мир, завоеванный собственными силами. По словам президента Венесуэлы, операция под названием «Независимость-200» пройдет на всей территории страны, будет задействовано 284 фронта.
Мадуро также поблагодарил венесуэльцев, которые со спокойствием, мужеством, твердостью и непоколебимой верой отвергают внешние угрозы.
22 августа Мадуро объявил о проведении 23 и 24 августа общенационального призыва сил Боливарианской национальной милиции, а также резервистов и желающих записаться в добровольцы из-за возможной угрозы со стороны США.
9 сентября президент Венесуэлы заявил о начале третьей мировой войны. По его словам, США уже продумали план этой войны с целью навязать свою «политическую, экономическую, культурную и военную гегемонию в мире».