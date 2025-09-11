Зеленский не дал проститься с жестоко убитой в США украинкой ее отцу

Владимир Зеленский не дал проститься с убитой в американском метро украинкой Ириной Заруцкой ее отцу. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
По его словам, Зеленский не выпустил за границу на похороны жестоко убитой девушки ее отца.
Напомним, страдающий шизофренией афроамериканец Декарлос Браун напал на 23-летнюю беженку в вагоне метро в Шарлотте, ударив ее ножом в шею.
Преступника задержали полицейские вскоре после совершения преступления.
Позже убийца рассказал о случившемся из тюрьмы. Телефонный разговор с ним записала его сестра через несколько дней после убийства. Мужчина заявил, что преступление совершил не он, а некие «материалы», которые в него вселились.
