Выборы в Оренбургской области: когда пройдут, где голосовать и кто хочет возглавить область

С 2005 года был избран председателем совета директоров Компании. В том же году стал первым замглавы Орска Юрия Берга. С 1996 по 2000 годы являлся депутатом Заксобрания Оренбуржья III созыва и депутатом городского Совета Орска. В 2011 и 2020 годах участвовал в муниципальных и региональных избирательных кампаниях, представляя партию «Единая Россия». Выдвигается от партии «Коммунисты России».