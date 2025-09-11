Выборы в Оренбургской области: когда пройдут, где голосовать и кто хочет возглавить область

В дни голосования будут открыты 1428 постоянных избирательных участков.
Жители Оренбургской области смогут проголосовать на выборах губернатора и депутатов в органы местного самоуправления 14 сентября, в единый день голосования (ЕДГ-2025). Помимо этого, существует возможность проголосовать также 12-го и 13-го числа.
Первыми участки для голосования посетили военнослужащие — уже 8 сентября. Они также смогут проголосовать 11 сентября. Как готовились выборы и кто претендует на пост губернатора Оренбургской области — в материале URA.RU.
Начало кампании.
Досрочные выборы губернатора Оренбургской области, а также депутатов городского Совета Оренбурга и представителей муниципальных органов власти пройдут 12, 13 и 14 сентября. Избирательные участки региона будут открыты для голосования с 8:00 до 20:00 в каждый из трех дней, сообщили в избирательной комиссии.
Военнослужащие начали голосовать 8 сентября в Тоцком районе. 11 сентября проголосовать смогут военнослужащие в ЗАТО «Комаровский».
Как пройдет голосование.
В период проведения голосования на территории региона планируется работа 1428 стационарных избирательных участков. Мониторинг избирательного процесса обеспечат примерно 3 тысячи представителей общественных организаций. Свыше 370 тысяч жителей области получат возможность воспользоваться комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) при голосовании.
Некоторые избирательные участки открыты на территории общеобразовательных учреждений Оренбурга. Из-за этого ученики перейдут на дистанционное обучение.
Кто претендует на пост губернатора.
На пост губернатора претендуют пять кандидатов, зарегистрированных на выборы. От «Единой России» — Евгений Солнцев, от КПРФ — Денис Батурин, от «Коммунистов России» — Рамиль Гафаров, от «Справедливой России — Патриотов — За правду» — Оксана Набатчикова, от партии «Новые Люди» — Карина Салихова.
Денис Батурин.
Денис Батурин выдвинут от партии КПРФФото: Денис Батурин / vk.com/deputat_baturin
Денис Батурин родился 13 сентября 1974 года в Оренбурге. В 1995 году окончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.
С 1995 года Батурин проходил службу в ВС РФ на различных должностях. В данный момент он работает в ООО «Регион безопасность». В предприятии Батурин занимает должность главного инженера. Также он является депутатом Оренбургского городского совета.
Батурин имеет благодарственные письма законодательного собрания Оренбургской области и Оренбургского городского совета. Является членом партии КПРФ.
Рамиль Гафаров.
Рамиль Гафаров является членом партии «Коммунисты России’Фото: Kirill fursov / wikimedia.org / CC0.
Рамиль Гафаров родился 30 марта 1954 года в Орске. Он окончил индустриальный техникум в 1973 году, после чего отслужил в армии. В 1979 году Гафаров был направлен в Орский горком ВЛКСМ инструктором.
Позже работал заведующим в организационном отделе. С 1980 года был избран первым секретарем Октябрьского РК ВЛКСМ. Позже получил образование во Всесоюзном юридическом институте в 1984 году. В 1998 году возглавил закрытое акционерное общество «Митаз-холдинг» в качестве директора.
С 2005 года был избран председателем совета директоров Компании. В том же году стал первым замглавы Орска Юрия Берга. С 1996 по 2000 годы являлся депутатом Заксобрания Оренбуржья III созыва и депутатом городского Совета Орска. В 2011 и 2020 годах участвовал в муниципальных и региональных избирательных кампаниях, представляя партию «Единая Россия». Выдвигается от партии «Коммунисты России».
Оксана Набатчикова.
Оксана Набатчикова является заместителем председателя Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду’Фото: Оксана Набатчикова / vk.com/oksana_nabatchikova
Оксана Набатчикова родилась 17 октября 1972 года в Оренбурге. Окончила Оренбургскую государственную сельскохозяйственную академию по направлению «Экономика и управление», а также Оренбургский государственный аграрный университет, получив образование по специальности «Юриспруденция». В 2022 году прошла профессиональную переподготовку в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации по программе «Мастер публичной политики».
С 1994 по 2007 год работала налоговым инспектором, юристом, начальником юридического отдела и заместителем руководителя инспекции ФНС России по Ленинскому району в Оренбурге. С 2007 работала в аппарате заксобрания Оренбургской области. С 2016 года была избрана депутатом Заксобрания.
С 2021 года — являлась председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». В том же году была повторно избрана депутатом Заксобрания Оренбургской области. В данный момент является советником Сергея Миронова.
Карина Салихова.
Карина Салихова является директором АНО «Федерация мудрых родителей’Фото: Карина Салихова / vk.com/id__karina
Карина Салихова родилась 19 декабря 1991 года в городе Ишимбае Башкирской АССР. Проживает в Оренбурге. В 2014 году окончила Оренбургский государственный университет.
В данный момент является директором АНО «Федерация мудрых родителей». Является членом партии «Новые люди».
Евгений Солнцев.
Евгений Солнцев родился 28 сентября 1980 года в Воронеже. В 2002 году окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «промышленное и гражданское строительство».
Евгений Солнцев с 2025 года является врио губернатора Оренбургской областиФото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости / POOL.
С 2004 по 2006 год работал заместителем начальника строительно-монтажного треста «Желдортрест». В 2008 году — начальник производственно-технического управления ОАО «Росжелдорстрой». С 2008 — начальник службы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта на Черноморском побережье юга России. В 2010 году закончил аспирантуру Московского государственного строительного университета.
В 2016 году — начальник дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта. В марте 2019 года был освобожден от занимаемой должности. С 2022 года — председатель правительства ДНР и возглавил оперштаб по восстановлению республики. С 2023 года — председатель правительства ДНР. С 26 марта 2025 года — врио губернатора Оренбургской области. Входит в состав политсовета «Единой России».